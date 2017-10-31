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Forbes назвал самых богатых покойных знаменитостей
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    Forbes назвал самых богатых покойных знаменитостей

    9:05  31 Октября 2017
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    Forbes назвал самых богатых покойных знаменитостей

    Нью-Йорк, 31 октября. Бизнес-издание Forbes в преддверии Хэллоуина составило традиционный рейтинг звезд, которые скончались, но чье творчество продолжает жить и приносить огромный доход.

    Согласно данным журнала, первое место досталось королю поп-музыки Майклу Джексону. Отмечается, что доходы от его творчества (с момента смерти — Прим.ред.) превысили миллиард долларов.

    На втором месте расположился гольфист Арнольд Палмер, который умер в сентябре 2016 года. Доход от продаж одежды бренда Palmer составил около 40 млн долларов, сообщает «Свободная пресса»

    Топ-3 замкнул художник Чарльз Шульц — 38 млн долларов.

    Кроме того, в список попали известнейшие исполнители Элвис Пресли и Боб Марли. 

    Ранее Forbes назвал самых успешных звезд Европы. 

    Автор: Дана Балан
    #шульц #forbes #рейтинг #джексон #палмер
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