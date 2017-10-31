Forbes назвал самых богатых покойных знаменитостей

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Нью-Йорк, 31 октября. Бизнес-издание Forbes в преддверии Хэллоуина составило традиционный рейтинг звезд, которые скончались, но чье творчество продолжает жить и приносить огромный доход.

Согласно данным журнала, первое место досталось королю поп-музыки Майклу Джексону. Отмечается, что доходы от его творчества (с момента смерти — Прим.ред.) превысили миллиард долларов.

Michael Jackson tops the highest-earning dead celebrities list again in 2017 with $75 million in earnings https://t.co/v3xvAj5xur pic.twitter.com/rtCr6nx4W4 — Forbes (@Forbes) October 30, 2017

На втором месте расположился гольфист Арнольд Палмер, который умер в сентябре 2016 года. Доход от продаж одежды бренда Palmer составил около 40 млн долларов, сообщает «Свободная пресса».

Топ-3 замкнул художник Чарльз Шульц — 38 млн долларов.

Кроме того, в список попали известнейшие исполнители Элвис Пресли и Боб Марли.

Ранее Forbes назвал самых успешных звезд Европы.