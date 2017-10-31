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Технологии
Первая ступень ракеты Falcon 9 загорелась при приземлении
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    Первая ступень ракеты Falcon 9 загорелась при приземлении

    9:04  31 Октября 2017
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    Первая ступень ракеты Falcon 9 загорелась при приземлении

    Нью-Йорк, 31 октября. Первая ступень принадлежащей компании SpaceX ракеты Falcon 9 успешно вывела на орбиту корейский спутник связи Koreasat-5A. Спустя 11 минут ракета совершила приземление на расположенную в Атлантическом океане морскую платформу, при этом приземление прошло не совсем гладко — первая ступень при приземлении загорелась.

    Ракета была запущена в 22.34 по московскому времени в понедельник с космодрома на мысе Канаверал. Как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», руководство компании SpaceX на данный момент никак не прокомментировало сообщение о возгорании ракеты при приземлении. 

    На видеозаписи заметно, что горит нижняя часть ракеты — где находится сопло двигателя — а также участки на платформе. Пламя вскоре было потушено, больших повреждений ракета не получила, однако возгорание может свидетельствовать о сильном перегреве ракеты при посадке. 

    Автор: Валентин Меликов
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