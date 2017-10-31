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Происшествия
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Общество
Разрушительный ураган «Герварт» обрушился на запад России
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    Разрушительный ураган «Герварт» обрушился на запад России

    8:50  31 Октября 2017
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    Разрушительный ураган «Герварт» обрушился на запад России

    Калининград, 31 октября. Мощный циклон, который бушевал в течение последних дней над Европой, обрушился в минувший понедельник вечером на Калининградскую область. 

    Сообщается, что порывы ветра в Калининграде составляют 25 метров в секунду, в результате произошло шесть аварийных отключений.

    Сейчас без электричества остаются примерно три тысячи жителей Калининграда. 

    Кроме того, в Калининграде за 24 часа выпала треть месячной нормы осадков — улицы города местами затоплены, а воздушная гавань «Храброво» работает с перебоями.

    Напомним, ранее метеослужбы предупредили, что мощный ураган «Герварт» может обрушиться на российскую столицу.

     

     

    Автор: Дана Балан
    #шторм #калининград #ураган
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