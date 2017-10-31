Отец погибшего над Синаем Леонида Гордина: Я получил в наследство от сына мечту и исполняю ее

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Теракт над Синаем отнял у России одним махом больше двух сотен ее людей. Все их портреты есть на стенде у мемориала на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга — посмотрите на них, и вы увидите простых людей, подобных полно в вашем списке друзей в соцсетях. У каждого из 224 погибших были те, кто их очень любил. Им тяжелее всех, потому что оставаться и переживать потерю дорогого человека — это, возможно, самое сложное из испытаний в человеческом мире. Федеральное агентство новостей благодарит Валерия Гордина, заместителя директора НИИ Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, отца погибшего Леонида Гордина, за желание поделиться с нами примером того, как можно достойно пройти это испытание.

После катастрофы Валерий Гордин стал одним из членов фонда «9268», а на деньги от компенсаций создал благотворительный фонд помощи животным «Ленькин кот» в память о сыне — тот вместе с возлюбленной Сашей постоянно заботился о котах и собаках. Именно «Ленькин кот» предоставил кислородные камеры, в которых приводили в сознание эрмитажных котов после пожара в подвале дворца.

— Валерий Эрнстович, спасибо за то, что согласились пообщаться. Хотелось бы не столько ворошить боль, сколько узнать, как сейчас ваша жизнь, работа, чем занимаете себя, чтобы пережить трагедию.

— В моей работе ничего не изменилось: я заместитель директора петербургского филиала ВШЭ, профессор, заведующий лабораторией. Я работаю со студентами, их у нас более пяти тысяч, так что работы у меня очень много, и это в определенной степени… спасает. Я вижу и знаю, что тем, кто не работает, намного сложнее, так что моя занятость — это мой плюс в данном случае…

— Но есть же еще «Ленькин кот», как вы ведете этот проект?

— О, это другая песня! Это проект, который мне очень нравится, да и другим людям тоже. Он меня несколько озадачил, потому что я никогда не был зоозащитником — людей люблю больше. Но поскольку мне от сына «в наследство» досталась эта любовь к животным, пришлось заняться... Ленька все делал с легкостью и бессистемно, на порыве, как и вся молодежь, с посылом «ввяжемся в драку, а там посмотрим». Я человек другой, я менеджер и подхожу ко всему системно, поэтому организовал фонд по принципу sharing economy (экономики совместного потребления) — это интересный проект для нашей страны, у нас таких раньше не было. Да и за рубежом есть только подобный аналог в Нью-Йорке.

Это даже не про животных и не про благотворительность, это, скорее, про отношение к жизни. Принцип sharing economy говорит о том, что важно не владеть, а пользоваться. Количество благ, которыми ты владеешь, в конечном счете, не играет роли: главное, чтобы ты имел возможность воспользоваться благами, нужными тебе в данный момент. Мы к проекту подошли научно (я все-таки профессор, представляю российскую науку), поговорили с экспертами и поняли что приюты у нас, в основном, негосударственные и даже часто полуофициальные, потому что им сложно выходить из тени. На прокорм животных они еще набирают какие-то средства — им жертвуют компании, производящие корма, а вот на лечение и оборудование у них денег совсем нет. При этом оборудование им нужно не постоянно, а требуется периодически, когда возникают какие-то сложные ситуации. Мы решили создать центр бесплатного проката ветеринарного оборудования, и он пользуется спросом. Поставили условие: участвовать могут официальные приюты, зарегистрированные как юридическое лицо. Неофициальные находят себе покровителя в виде зарегистрированных, а те дают за них гарантию. Принцип экономики совместного потребления требует дисциплины от участников: если ты хочешь разделять блага, ты должен разделять и ответственность. Подпись на договоре и печать сразу дисциплинируют человека.

Сейчас мы хотим открывать уже второй пункт, закупать дополнительное оборудование, так что собираем средства на краудфандинге, потому что деньги от компенсаций уже заканчиваются.

— Вас увлекла работа над этим фондом?

— Знаете, назвавшись груздем, надо лезть в кузов и заниматься этим достаточно профессионально. Я преподаю аналогичные вещи, у меня аспиранты пишут диссертацию про экономику совместного потребления, так что ж мы, на уровне приютов не сможем это применить?

— Вы постоянно держите в уме то, что фонд посвящен вашему сыну, это помогает в работе?

— Конечно... Знаете, у нас с моими соратниками по несчастью в фонде «9268» есть такой термин — его ввел отец Сергий (кстати, мой бывший студент) — «деятельная память». Когда я занимаюсь фондом «Ленькин кот», я, с одной стороны, помогаю котам, собакам, а с другой стороны, для меня это память о сыне. Здесь что-то делается, а где-то там звенит колокольчик… Есть много примеров фондов в память о ком-то, и мне кажется, это важно.

— Вас устраивают те памятные мероприятия, которые готовятся в городе к двухлетней годовщине трагедии?

— Я могу сказать достаточно громко о том, что меня не устраивает. Сейчас вторая годовщина, а ведь мы до нее уже провели много мероприятий. На первую годовщину, когда закладывался Сад памяти, к нам приезжал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Выступил, а потом мы встали в очереди класть цветы к стеле. Очередь человек на 100, я встал где-то 50-м, смотрю, а человек на 10 после меня также с букетом цветов стоит губернатор. Как-то нехарактерно для российской действительности! Мы все переглянулись и, знаете, оценили этот поступок. Такие штрихи создают правильные отношения в общества. Конечно, я не могу мечтать о таком примере в России, как голландский премьер-министр, который ездит на работу на велосипеде. Но губернатор, стоящий с букетом в очереди, — это тоже правильный посыл, на мой взгляд. Еще есть золотой человек — у него и должность такая, и по душевному состоянию он на нее идеально походит — Александр Николаевич Ржаненков (председатель комитета по социальной политике Петербурга, — прим. ФАН). Он был одним из первых, кто буквально через час приехал к нам в отель Crowne Plaza, а потом все годы от лица комитета реагировал на все наши малейшие просьбы.

Нас активно поддерживал председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров — на своем уровне он решал наши проблемы с выделением земли под строительство храма. Довольно прагматичный и, по моему мнению, самый конструктивный чиновник в нашем правительстве, вице-губернатор Игорь Албин поддержал нас в тот момент, когда чаша весов в вопросе возведения храма была не в нашу пользу. Да, мы достучались, нас услышали. Мы много где выступали, создали фонд, и нам это помогло для лоббирования общественно-значимых интересов — получить место под памятник, под храм. Город поучаствовал в установке памятника на Серафимовском кладбище, Сад памяти во Всеволожске делается полностью за счет средств Ленобласти. Но ни на одном нашем памятном мероприятии не было ни одного вице-губернатора, я уж не говорю о первом лице города. Мы же постмодернистское общество, нам нужны жесты, образы, нужна демонстрация внимания власти. На мой взгляд, власть должна была внешне более активно выражать сочувствие, скорбь — по-человечески, личностно. Нам этого не хватило. Очень цепляет, когда человек, наделенный властью, в экстремальной ситуации находится рядом с тобой. Как Ржаненков — но он с другого уровня власти, а вот членов правительства с первой ступени власти хотелось бы видеть «в народе» чаще. К сожалению, то же самое мы увидели, когда трагедия коснулась самого Петербурга — после взрыва в метро. На мой взгляд, нужны были встречи в больницах, в палатах, на кладбищах… Это же ваши горожане, это же недоработки городской, федеральной системы безопасности. Это тот случай, когда есть за что принести извинения и выразить скорбь.

(Добавим, что через день после нашего разговора с Валерием Гординым, на открытие мемориала в память о погибших на Серафимовское кладбище приехали встретиться с родственниками и положить свои букеты цветов и Александр Ржаненков, и Вячеслав Макаров, и Игорь Албин. Последний в финале своей речи извинился перед родными жертв теракта словами «Простите за то, что мы не уберегли ваших близких», — прим. ФАН).

— Вам был важен отклик города и страны? Цветы и игрушки в «Пулково» и на Дворцовой, стихийные акции памяти?

— Безусловно, здесь даже говорить не о чем. Мы помним то, что было сразу после случившегося в «Пулково», потом активность перешла в центр города.... Я сам не был там… было безумное состояние, обрывался телефон: звонили все, начиная от Reuters, заканчивая желтой прессой — общество показало себя без комплексов в этом плане. Разрывались соцсети: хотя я не очень активен там, но друзей много. В какой-то момент это все было не важно, а в какой-то — важно… Когда сталкиваешься с таким горем... Помните, там было все сложно — было непонятно, привезут тела или не привезут, кого нашли, как будут выдавать… Было много организационных хлопот, я на них постоянно отвлекался. А потом на какой-то момент отрывался от них, что-то читал, смотрел, принимал сообщения от всех — начиная с одноклассников моего сына и заканчивая консулом Норвегии… Важно было понять, что ты находишься в социуме, который в экстремальный момент очень откликается на общую беду. Мы вчера с отцом Сергием вручали грамоту Валентине Корязиной, начальнику управления ФНС по Петербургу, за помощь в сборе средств, и выяснилось, что у них во взрыве в метро погибло четыре человека — родственники и сотрудники. Маленький город Петербург — вроде бы пять миллионов, а пересечений в горе огромное множество.

— Валерий Эрнстович, ценность жизни стала острее после катастрофы и потери Леонида?

— Не сказал бы, что я о ценности жизни стал больше задумываться...

— А о том, что нужно больше ценить родных и время с ними?

— Понимаете… Сколько лет стихам «С любимыми не расставайтесь»? Почти сто, они в 1932 году были написаны, а все так же незыблема истина «и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг». Но ведь невозможно жить все время с ощущением того, что за поворотом случится нечто плохое – это тоже не очень здоровое психологическое состояние. Конечно, надо ценить каждый миг, относиться трепетно к окружающим, но зацикливаться на том, что может произойти плохое – в такой модели существовать тяжело. Гораздо проще жить с ощущением того, что впереди еще ого-го — чего только не будет!

— Какие еще истории людей из благотворительного фонда «Рейс 9268» вас восхищают?

— Есть два человека, перед которыми я преклоняюсь. Первый человек — это Ирина Захарова. Вы знаете, у меня есть еще младший сын от второго брака, и это немаловажно. А у Ирины Евгеньевны была единственная дочь и не было внуков… Это совсем другая ситуация. Она директор школы, очень много дает сейчас фонду, она его лицо, и психологически очень погружена в тяжелую работу со всеми родственниками. Еще у нас есть Дмитрий Федоров, у которого погибла красавица жена с очаровательным младшим сыном… Он остался с 13-летним старшим сыном, а спас его кот, который сам погиб… Это тоже трагичная история. На даче сосед учился стрелять из малокалиберной винтовки и случайно застрелил кота. Дима подал в суд, и заседание по делу назначили на то время, когда надо было лететь в Египет. Он остался, и так кот его спас… Дмитрий очень многое делает для фонда — помогает с делами по памятнику, храмом, местом под него... Я смотрю на этих двух людей и восхищаюсь ими — это те, за кого цепляется взгляд в этой жизни, кто стал для меня самого примером.

31 октября, в день двухлетней годовщины со дня крушения самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом, во Всеволожске подПетербургом открывается Сад памяти. В субботу, 28 октября, на Серафимовском кладбище был освящен мемориал, установленный над останками семи неопознанных пассажиров рейса 9268. Всего в этой трагедии мы потеряли 224 человека.