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Медведев поручил расширить морской порт Кавказ
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    Медведев поручил расширить морской порт Кавказ

    8:42  31 Октября 2017
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    Медведев поручил расширить морской порт Кавказ

    Москва, 31 октября. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил расширить морской порт Кавказ под Краснодаром для строительства шоссе «Таврида» и развития инфраструктуры морского узла. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

    В пояснительной записке отмечается, что главная цель расширения морского порта Кавказ — снабжение приема дополнительного количества морских судов и «расширение операционной акватории около причалов».

    Медведев поручил расширить морской порт Кавказ

    Кроме того, для выполнения строительных работ на автодороге «Таврида» нужно обеспечить доставку из порта дополнительных материалов.

    Напомним, «Таврида» является продолжением Керченского моста по территории российского полуострова. Планируется, что протяженность шоссе составит 277,5 километров. 

    Ранее глава правительства РФ поздравил работников автотранспорта

    Автор: Дана Балан
    #россия #кабмин #медведев #керченский мост #таврида
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