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Происшествия
Два самолета не смогли приземлиться в аэропорту Магадана из-за сильного ветра
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    Два самолета не смогли приземлиться в аэропорту Магадана из-за сильного ветра

    8:35  31 Октября 2017
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    Два самолета не смогли приземлиться в аэропорту Магадана из-за сильного ветра

    Магадан, 31 октября. В аэропорту Магадана из-за сильного ветра не смогли приземлиться два самолета.

    Как рассказал заместитель директора магаданского аэропорта Сергей Кулясов, оба самолета летели из Новосибирска в Хабаровск. Они не смогли выполнить посадку в аэропорту Магадана из-за сильного ветра, и были направлены в другие воздушные гавани. Самолеты принадлежат авиакомпаниям «Глобус» и «Аврора».

    Представитель аэропорта добавил, что сейчас на взлетно-посадочной полосе порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Как пишет РИА Новости, по словам Кулясова, сегодня благополучно приземлился рейс «Аэрофлота» из Москвы. Он подчеркнул, что в такой ситуации экипаж сам принимает решение, приземляться или нет, исходя из возможностей того или иного авиалайнера.

    Два самолета не смогли приземлиться в аэропорту Магадана из-за сильного ветра

    Автор: Алия Садыкова
    #магадан #аэропорт
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