Верховный суд РФ предложил ввести понятие «уголовного проступка» в УК

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Москва, 31 октября. Для граждан РФ, впервые совершивших преступление небольшой тяжести, предлагается ввести понятие «уголовный проступок». Это позволит россиянам избежать судимостей и не испортить биографию, сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

«Человек жил достойно всю жизнь. Совершил преступление впервые, случайно, и сам раскаивается, и не знает, как это исправить. Почему в таком состоянии человека государству, обществу не поддержать?» — приводит слова Лебедева ТАСС.

К категории «уголовного проступка» предлагается относить правонарушения, находящиеся между уголовно-наказуемым деянием и административным правонарушением, которые не предусматривают наказания в виде лишения свободы, характеризуются короткими сроками давности и не влекут за собой судимости.

За совершение «уголовного проступка» граждан будут штрафовать или наказывать обязательными или исправительными работами. При этом графа о судимости в биографии нарушителя не возникнет.

Предложенный поправки будут рассмотрены на заседании пленума Верховного суда РФ во вторник 31 октября.