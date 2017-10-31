Авиакомпания Finnair проведет анонимное и добровольное взвешивание пассажиров

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Хельсинки, 31 октября. Финская авиакомпания Finnair сообщила, что проведет в аэропорту Хельсинки взвешивание пассажиров и багажа. Это необходимо для того, чтобы собрать статистические данные для обеспечения правильной нагрузки на самолеты.

В общей сложности в первом этапе исследования примут участие 150 пассажиров. В авиакомпании Finnair Oyj подчеркнули, что взвешивание будет строго добровольным, а результаты исследования — конфиденциальными.

В дальнейшем в определении среднего веса и весового распределения пассажиров должны принять участие около 1000–1500 человек, отмечает RT, при этом будут отдельно проверяться вес пассажиров в летний и зимний периоды, а кроме того, как масса багажа, с которым летают туристы, отличается от багажа бизнесменов.

Как отметили в авиакомпании, в Finnair решили сформировать собственную базу данных по весу пассажиров, которая может стать альтернативой стандартам Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).