Нетрезвая водитель Toyota устроила ДТП с двумя автомобилями в Новосибирске

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Новосибирск, 31 октября. В ночь с понедельника на вторник жительница Новосибирска в состоянии алкогольного опьянения, находившаяся за рулем Toyota, столкнулась на светофоре с «ВАЗ-21103», а затем протаранила «Ладу Калину». Водитель «ВАЗ» госпитализирован.

Инцидент произошел на улице Бориса Богаткова. 33-летняя водитель Toyota направлялась в сторону Нижегородской улицы. После столкновения с «ВАЗ» автомобиль отлетел и врезался в «Ладу Калину», сообщает группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в августе пьяный водитель автомобиля «Жигули» въехал в людей, ожидающих общественный транспорт на остановке.