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Назарбаев встретится с делегациями стран-гарантов по Сирии — Лаврентьев
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    Назарбаев встретится с делегациями стран-гарантов по Сирии — Лаврентьев

    8:28  31 Октября 2017
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    Назарбаев встретится с делегациями стран-гарантов по Сирии — Лаврентьев

    Астана, 31 октября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретится 31 октября с делегациями стран-гарантов по Сирии в Астане, сообщил спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев.

    Накануне в казахской столице стартовал седьмой раунд переговоров по урегулированию кризиса в Сирии на площадке Астаны. В нем принимает участие российская делегация в качестве страны-гаранта. Дипломат Александр Лаврентьев заявил, что казахский лидер проведет встречу с делегациями стран-гарантов, среди которых также Турция и Иран. 

    «Да, такая встреча планируется», — глава российской делегации на переговорах по Сирии на площадке Астаны Александр Лврентьев, его слова приводит РИА Новости. 

    Спецпосланник президента уточнил, что во встрече с Назарбаевым примут участие делегации стран-гарантов.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #астана
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