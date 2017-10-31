Назарбаев встретится с делегациями стран-гарантов по Сирии — Лаврентьев

В Избранное

Астана, 31 октября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретится 31 октября с делегациями стран-гарантов по Сирии в Астане, сообщил спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев.

Накануне в казахской столице стартовал седьмой раунд переговоров по урегулированию кризиса в Сирии на площадке Астаны. В нем принимает участие российская делегация в качестве страны-гаранта. Дипломат Александр Лаврентьев заявил, что казахский лидер проведет встречу с делегациями стран-гарантов, среди которых также Турция и Иран.

«Да, такая встреча планируется», — глава российской делегации на переговорах по Сирии на площадке Астаны Александр Лврентьев, его слова приводит РИА Новости.

Спецпосланник президента уточнил, что во встрече с Назарбаевым примут участие делегации стран-гарантов.