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Россия
Первую помощь в России разрешили преподавать без медицинского образования
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    Первую помощь в России разрешили преподавать без медицинского образования

    8:23  31 Октября 2017
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    Первую помощь в России разрешили преподавать без медицинского образования

    Москва, 31 октября. Преподавать оказание первой помощи можно без медицинского образования, разъяснили в Минобрнауки России.

    Как пишет газета «Известия», в ведомстве считают, что инструктору достаточно иметь педагогическое образование.

    Как рассказали эксперты, в обществе живет стереотип о том, что учить оказывать первую помощь должны люди с дипломами врачей. По мнению специалистов, медики слишком глубоко вникают в тему и часто используют в объяснении профессиональную терминологию, непонятную для людей. 

    Ранее Газета.ru писала, что Минобрнауки хочет повысить историческую грамотность россиян. 

    Первую помощь в России разрешили преподавать без медицинского образования

    Автор: Алия Садыкова
    #врачи #минобрнауки #первая помощь
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