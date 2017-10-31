Первую помощь в России разрешили преподавать без медицинского образования

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Москва, 31 октября. Преподавать оказание первой помощи можно без медицинского образования, разъяснили в Минобрнауки России.

Как пишет газета «Известия», в ведомстве считают, что инструктору достаточно иметь педагогическое образование.

Как рассказали эксперты, в обществе живет стереотип о том, что учить оказывать первую помощь должны люди с дипломами врачей. По мнению специалистов, медики слишком глубоко вникают в тему и часто используют в объяснении профессиональную терминологию, непонятную для людей.

Ранее Газета.ru писала, что Минобрнауки хочет повысить историческую грамотность россиян.