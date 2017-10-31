Волкер: Миссию ООН на Донбассе согласовывать с ДНР и ЛНР не нужно

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Киев, 31 октября. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР.

Волкер высказался в рамках встречи с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной рады.

«Вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», — заявил Волкер.

Ранее представители ДНР и ЛНР многократно заявляли, что вопрос ввода миротворцев в зону конфликта не должен решаться без них, в противном случае весь процесс мирного урегулирования в регионе ставится под угрозу.