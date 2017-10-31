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В России рост ВВП за девять месяцев 2017 года составил 1,8%
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    В России рост ВВП за девять месяцев 2017 года составил 1,8%

    8:12  31 Октября 2017
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    В России рост ВВП за девять месяцев 2017 года составил 1,8%

    Москва, 31 октября. В России экономический рост с января по сентябрь 2017 года составил 1,8%.

    Согласно данным из доклада Минэкономразвития «Картина экономики в сентябре 2017 года», в сентябре ВВП достиг уровня, превышающего 2%. В августе специалисты зафиксировали прирост 2,7% в год.

    ВВП в III квартале 2017 года также вырос на 2,2% к предыдущему году. По итогам девяти месяцев рост ВВП составил 1,8% годовых.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудит с правительством меры повышения производительности труда. 

    В России рост ВВП за девять месяцев 2017 года составил 1,8%

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #экономика #ввп
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