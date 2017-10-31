Тела девяти человек найдены в квартире под Токио

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Токио, 31 октября. Фрагменты тел девяти человек были найдены в квартире мужчины, расположенной недалеко от столицы Японии. Об этом передает телеканал NHK со ссылкой на японскую полицию.

По данным телеканала, тела были обнаружены в квартире 27-летнего Такахиро Шираиши в городе Дзама.

Сотрудники правоохранительных органов проводили обыск в данной квартире по подозрению ее владельца в причастности к бесследному исчезновению молодой женщины.

Согласно информации полиции, некоторые тела были расчленены, части тел были обнаружены внутри нескольких холодильных камер.

В настоящее время мужчина задержан, сообщает Газета.Ru.