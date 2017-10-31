Австриец расстрелял пожилых соседей из карабина и скрылся в лесу

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Вена, 31 октября. В австрийской коммуне Штиволль под Грацем 66-летний мужчина застрелил из карабина двух пожилых соседей, ранил одну женщину и скрылся с оружием в лесу.

Как сообщили местным полицейским свидетели, мужчина открыл огонь из автомобиля, на котором потом и уехал, сообщает ТАСС со ссылкой на полицейское управление австрийской федеральной земли Штирия. Минивэн преступника уже найден. На его задних дверях обнаружена надпись «Хайль Гитлер». Сообщается, что мужчина разделял взгляды правых экстремистов.

В настоящий момент австрийская полиция ищет убийцу, он объявлен в розыск по всей территории Австрии и Шенгенской зоне ЕС. Население призывают быть бдительным, штиволльские школа и детский сад закрыты, по всей федеральной земле, где произошло убийство, размещены усиленные наряды полицейских, вооруженных автоматами.

Напомним, накануне жителя Архангельской области приговорили к 18 годам строгого режима за расстрел пяти человек.