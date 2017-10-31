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Москва, 31 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении на федеральной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» платных участков в Новгородской и Тверской областях. Об этом сообщает сайт правительства России.

В Тверской области платным будет проезд на участке с 208-го по 258-й км. В Новгородской области на платной основе будет использоваться участок с 334-го по 543-й км, сообщает RT.

Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в правила дорожного движения некоторых изменений. Новшество касается правил проезда на перекрестках с круговым движением, сообщает Газета.ru. Теперь преимуществом будут пользоваться автомобили, которые уже двигаются по кругу.

В правительстве уверены, что новшество позволит повысить безопасность на дорогах.