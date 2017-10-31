Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в университете в США, один человек погиб
Экономика
На трассе «Москва — Санкт-Петербург» появятся два новых платных участка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На трассе «Москва — Санкт-Петербург» появятся два новых платных участка

    8:05  31 Октября 2017
    407

    На трассе «Москва — Санкт-Петербург» появятся два новых платных участка

    Москва, 31 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о введении на федеральной трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» платных участков в Новгородской и Тверской областях. Об этом сообщает сайт правительства России.

    В Тверской области платным будет проезд на участке с 208-го по 258-й км. В Новгородской области на платной основе будет использоваться участок с 334-го по 543-й км, сообщает RT.

    Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в правила дорожного движения некоторых изменений. Новшество касается правил проезда на перекрестках с круговым движением, сообщает Газета.ru. Теперь преимуществом будут пользоваться автомобили, которые уже двигаются по кругу.

    В правительстве уверены, что новшество позволит повысить безопасность на дорогах.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #санкт-петербург #трасса #проезд #плата
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        49
        За выход из под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        За выход из под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        7:52   31 Октября 2017
        47
        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        6:55   31 Октября 2017
        4491
        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        22:43   30 Октября 2017
        1215