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«Не ствол, а мечта»: эксперт из США протестировал российский автомат АК-12
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    «Не ствол, а мечта»: эксперт из США протестировал российский автомат АК-12

    8:23  31 Октября 2017
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    «Не ствол, а мечта»: эксперт из США протестировал российский автомат АК-12

    Нью-Йорк, 31 октября. Американский эксперт по огнестрельному оружию Ларри Виккерс испытал у себя в тире автомат АК-12 российского производства. По словам американца, оружие обладает всеми свойствами, которые может пожелать солдат в бою.

    В сделанном на испытаниях автомата видео эксперт подробно перечисляет свойства российского автомата, который пошел в серию в 2012 году. Так, переключатель автомата имеет четыре режима огня — предохранитель, стрельба по одному и по два патрона и автоматический огонь. Автомат снабжен высокоэффективной прицельной планкой, которая может быть дополнена различного рода устройствами наведения. Кроме того, АК-12 оснащен встроенным пружинным выбрасывателем, что помогает при перезарядке магазина.

    «Не ствол, а мечта», — подытожил американец, постреляв из российского чудо-оружия.

    Виккерс отметил, что в США АК-12 уже пользуется большой популярностью, поскольку, по его мнению, обладает высочайшей эргономикой: автомат оптимизирован под нужды среднестатистического бойца, но при этом поддается регулировке.

    Автор: Валентин Меликов
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