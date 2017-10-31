Эксперт оценил шансы ЦСКА попасть в плей-офф Лиги чемпионов

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Москва, 31 октября. Во вторник столичный ЦСКА использует последнюю возможность прервать многолетнюю серию своих еврокубковых неудач. Шанс впервые за долгое время побороться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов представится армейцам в гостевой игре со швейцарским «Базелем».

По словам экс-футболиста ЦСКА Иржи Ярошика, провалы армейцев не поддаются объяснению. Он уверен, что дело в совокупности причин.

Начали предматчевую тренировку на стадионе Санкт-Якобс Парк #БазельЦСКА pic.twitter.com/WyApm19alk — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 30, 2017

«Неудачи ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов объяснить сложно. Наверное, это совокупность нескольких факторов: силы соперников, проблем с составом и банального невезения», — отметил эксперт.

Однако Ярошик уверен, что армейцы еще навяжут борьбу, поэтому списывать их со счетов — преждевременно.

Экс-футболист выразил уверенность в том, что ЦСКА будет биться до последнего, пишут «Известия».