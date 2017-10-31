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Эксперт оценил шансы ЦСКА попасть в плей-офф Лиги чемпионов
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    Эксперт оценил шансы ЦСКА попасть в плей-офф Лиги чемпионов

    8:04  31 Октября 2017
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    Эксперт оценил шансы ЦСКА попасть в плей-офф Лиги чемпионов

    Москва, 31 октября. Во вторник столичный ЦСКА использует последнюю возможность прервать многолетнюю серию своих еврокубковых неудач. Шанс впервые за долгое время побороться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов представится армейцам в гостевой игре со швейцарским «Базелем».

    По словам экс-футболиста ЦСКА Иржи Ярошика, провалы армейцев не поддаются объяснению. Он уверен, что дело в совокупности причин.

    «Неудачи ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов объяснить сложно. Наверное, это совокупность нескольких факторов: силы соперников, проблем с составом и банального невезения», — отметил эксперт. 

    Однако Ярошик уверен, что армейцы еще навяжут борьбу, поэтому списывать их со счетов — преждевременно.

    Экс-футболист выразил уверенность в том, что ЦСКА будет биться до последнего, пишут «Известия»

    «Считаю, что «Базель» армейцам по зубам», — подытожил он. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #москва #лига чемпинов #цска #базель
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