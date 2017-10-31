За выход из под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

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Вашингтон, 31 октября. Бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт, руководивший избирательной президентской кампанией Дональда Трампа, и его деловой партнер Рик Гейтс помещены под домашний арест до внесения залога.

Ни Манафорт, ни Гейтс не признали вину ни по одному из 12 пунктов обвинения. Их подозревают в сговоре против интересов США, в отмывании денег, в действиях в качестве незарегистрированного агента иностранного государства и в других нарушениях американского законодательства.

Бизнесмены будут находиться под домашним арестом до внесения залога в размере $10 млн за экс-главу штаба Трампа и $5 млн за его бизнес-партнера Гейтса.

Трампа в своем Twitter напомнил, что выдвинутые обвинения имели место за много лет до его предвыборной кампании.

«Извините, но это было за много лет до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа. Однако почему изворотливая Хиллари и демократы не в центре внимания», — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе спецпрокурор США Роберт Мюллер определил первую группу людей, которым могут быть предъявлены обвинения в рамах идущего в США расследования о «вмешательстве России» в президентские выборы в 2016 году. В частности, Манафорта обвиняют в том, что он более 10 лет «секретно работал» на российского бизнесмена Олега Дерипаску, «продвигая интересы Москвы» в США.

Кроме того, в обвинительном заключении сообщается, что с 2006 по 2015 годы Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов от работы в интересах Украины, занимаясь отмыванием денег и нарушая закон о регистрации иностранных агентов.