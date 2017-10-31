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WikiLeaks получила письма Клинтон от Госдепа США
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    WikiLeaks получила письма Клинтон от Госдепа США

    7:51  31 Октября 2017
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    WikiLeaks получила письма Клинтон от Госдепа США

    Москва, 31 октября. Опубликованная на сайте WikiLeaks  переписка бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон не была получена в результате взлома, ее предоставил Госдеп. Об этом основатель сайта Джулиан Ассанж написал в сервисе микроблогов Twitter.

    «Тысячи электронных сообщений Клинтон», опубликованные WikiLeaks, были не взломаны, а получены от Госдепа США на основе Закона о свободе информации 3 марта 2016 года», — написал Ассанж.

    Письма относятся к периоду с 2009 по 2013 год, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США. Находясь на государственной службе, она использовала личную электронную почту для секретной переписки. Предположительно Клинтон пыталась таким образом скрыть свои письма от государственных проверок, сообщает RT.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обратился к Госдепартаменту США с призывом ускорить публикацию писем Хилари Клинтон.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #клинтон #ассанж #wikileaks #госдеп
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