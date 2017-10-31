WikiLeaks получила письма Клинтон от Госдепа США

В Избранное

Москва, 31 октября. Опубликованная на сайте WikiLeaks переписка бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон не была получена в результате взлома, ее предоставил Госдеп. Об этом основатель сайта Джулиан Ассанж написал в сервисе микроблогов Twitter.

«Тысячи электронных сообщений Клинтон», опубликованные WikiLeaks, были не взломаны, а получены от Госдепа США на основе Закона о свободе информации 3 марта 2016 года», — написал Ассанж.

The 'thousands of Clinton emails' WikiLeaks published were not hacked but obtained from the U.S. State Department via the Freedom of Information Act ion 3 March 2016. https://t.co/RwcCuhokmN (the '2017' reference later in the document is a typo) #Papadopoulos pic.twitter.com/MEdrXY6uJz — Julian Assange ???? (@JulianAssange) October 30, 2017

Письма относятся к периоду с 2009 по 2013 год, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США. Находясь на государственной службе, она использовала личную электронную почту для секретной переписки. Предположительно Клинтон пыталась таким образом скрыть свои письма от государственных проверок, сообщает RT.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обратился к Госдепартаменту США с призывом ускорить публикацию писем Хилари Клинтон.