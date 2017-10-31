В США суд заблокировал запрет Трампа на служение в армии трансгендеров

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Вашингтон, 31 октября. Суд в Вашингтоне заблокировал закон президента США Дональда Трампа о запрете служить в вооруженных силах трансгендерам.

Как пишет Associated Press, Американский союз гражданских свобод подал в суд от имени шести военных на администрацию президента за запрет служить трансгендерам в армии. По мнению правозащитников, Белый дом этим законом нарушает Конституцию США.

Судья Коллин Коллар-Котелли отметил, что истцы имеют право на судебное предписание относительно вступления в силу запрета до тех пор, пока их дело не будет разрешено.

Как писала Газета.ru, американский президент Трамп ранее обнародовал правила, по которым в армии США будет восстановлен запрет на службу трансгендеров.