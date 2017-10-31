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Политика
Убитая Окуева была помощницей украинского депутата Мосийчука
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    Убитая Окуева была помощницей украинского депутата Мосийчука

    7:47  31 Октября 2017
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    Убитая Окуева была помощницей украинского депутата Мосийчука

    Киев, 31 октября. Убитая под Киевом Амина Окуева могла быть помощницей депутата украинской Верховной рады Игоря Мосийчука.

    Окуева погибла накануне вечером в результате обстрела ее автомобиля под Киевом. После произошедшего депутат Мосийчук опубликовал на своей странице Facebook ряд постов об Окуевой. В одном из них он назвал погибшую своей помощницей.

    «Это не просто убийство женщины-воина, Героя Украины и моей помощницы. Это выстрел в самое сердце Украины», — написал он.

     

    В связи с этим ряд СМИ уже предположил связь убийства Амины Окуевой с взрывом в Киеве, в результате которого на прошлой неделе был ранен Игорь Мосийчук. Украинские следователи считают одной из причин взрыва покушение на депутата.

    Напомним, 30 октября неизвестные обстреляли автомобиль чеченского добровольца Амины Окуевой. Окуева скончалась, ее муж Адам Осмаев, экс-лидер так называемого «Батальона имени Дудаева», был ранен.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #киев #обстрел #убийство #окуева
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