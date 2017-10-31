Россия может ввести безвизовый режим для граждан Грузии

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Москва, 31 октября. Москва не исключает введение безвизового режима для граждан Грузии.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, российские дипломаты направили коллегам в Тбилиси конкретные предложения по этому вопросу.

В частности, по данным МИД, могут быть отменены визы для авиаэкипажей. Отмечается, что эта тема будет обсуждаться во время двусторонней встречи в Праге 15–16 ноября.

Напомним, что сейчас россиянам для посещения Грузии виза не нужна. Для граждан Грузии, собирающихся в РФ, этот документ необходим.