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Политика
Россия может ввести безвизовый режим для граждан Грузии
Политика
Россия может ввести безвизовый режим для граждан Грузии
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    Россия может ввести безвизовый режим для граждан Грузии

    7:42  31 Октября 2017  /обновлено: 7:42  31 Октября 2017
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    Россия может ввести безвизовый режим для граждан Грузии

    Москва, 31 октября. Москва не исключает введение безвизового режима для граждан Грузии.

    Как пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, российские дипломаты направили коллегам в Тбилиси конкретные предложения по этому вопросу.

    В частности, по данным МИД, могут быть отменены визы для авиаэкипажей. Отмечается, что эта тема будет обсуждаться во время двусторонней встречи в Праге 15–16 ноября.

    Напомним, что сейчас россиянам для посещения Грузии виза не нужна. Для граждан Грузии, собирающихся в РФ, этот документ необходим. 

    Россия может ввести безвизовый режим для граждан Грузии

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #грузия #виза
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