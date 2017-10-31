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Политолог прогнозирует вывод ВСУ из Донбасса после встречи Порошенко и Волкера
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    Политолог прогнозирует вывод ВСУ из Донбасса после встречи Порошенко и Волкера

    8:02  31 Октября 2017
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    Политолог прогнозирует вывод ВСУ из Донбасса после встречи Порошенко и Волкера

    Киев, 31 октября. Украинский президент Петр Порошенко после встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером готовится к выводу войск из Донбасса, такое мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев. Эксперт отметил, что не стоит рассматривать слова депутатов Рады о ситуации. 

    Украинский плитолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Россия 1» высказал мнение относительно ближайшего будущего ВСУ в Донбассе. Он отметил, что встреча Порошенко Волкера была секретной, поэтому не стоит принимать во внимание различные версии со стороны украинских парламентариев.

    «Встреча Волкера и Порошенко длилась два часа. Мы не знаем, что было. Она была суперсекретная. То, что там пишут молодые депутаты в «Фейсбуке», это как говорили раньше, «в стол», — заметил Карасев.

    Политолог прогнозирует вывод ВСУ из Донбасса после встречи Порошенко и Волкера

    По мнению эксперта, Петр Порошенко согласен на миротворческую миссию ООН в Донбассе. Киев идет на компромисс, предложенный американцами. Будучи ранее в Авдеевке, президент сказал о ротации войск, что означает вывод войск, однако Порошенко не может заявить об этом открыто, считает Карасев. 

    «И еще он был в Авдеевке на линии соприкосновения и сказал, что будет ротация войск. Он же не может сказать: я выведу войска. Это нужно еще продать в электоральном и политическом смысле радикальной части общества», — резюмировал Карасев. 

    Политолог добавил, что именно под прикрытием ротации будет происходить отвод сил и средств ВСУ в Донбассе. Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, новую власть не признали на востоке страны. В апреле того же года Киев начал силовую операцию против республик ДНР и ЛНР. Вопросы урегулирования кризиса на Украине рассматривают в Минске и на уровне глав стран «нормандской четверки». 

    Политолог прогнозирует вывод ВСУ из Донбасса после встречи Порошенко и Волкера

    Автор: Ирина Селезнева
    #донбасс #украина #порошенко #волкер
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