Появилось видео с места убийства Амины Окуевой

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Киев, 31 октября. В Сети появилось видео с места гибели участницы АТО и украинской активистки Амины Окуевой. Запись в сервисе YouTube разместил телеканал «112 Украина».

На записи видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, ведутся следственные действия. Сотрудников СМИ не подпускают к месту перестрелки ближе чем на 20 метров.

Напомним, накануне вечером в окрестностях Киева неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и ее супруг Адам Осмаев. Окуева от полученных ранений скончалась на месте, Осмаев доставлен в больницу, сообщает Газета.ru.