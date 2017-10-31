Прокуратура Киевской области рассматривает несколько версий убийства Окуевой

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Киев, 31 октября. Прокуратура Киевской области рассматривает несколько версий убийства Амины Окуевой.

Как рассказал прокурор Дмитрий Чибисов украинским СМИ, мужу убитой — Адаму Осмаеву — в данный момент оказывается медицинская помощь. По словам прокурора, в момент обстрела девушка находилась на пассажирском сиденье.

Прокурор также добавил, что правоохранительные органы подключили все технические средства для раскрытия преступления.

По предварительной версии, нападавших было двое. Сейчас на месте работают следователи и руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев. В Киевской и соседних областях введен план-перехват.

Как писала Газета.ru, по автомобилю, где находились Адам Осмаев и Амина Окуева, был открыт огонь на железнодорожном переезде около поселка Глеваха в Киевской области.