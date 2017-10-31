Отстраненный глава Каталонии приехал в Бельгию

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Брюссель, 31 октября. Карлес Пучдемон, которого Мадрид отстранил от должности главы Каталонии, в минувший понедельник приехал в Бельгию, сообщил бельгийский юрист Поль Бекар. Правозащитник встретился с каталонским политиком, после чего сообщил, что в Бельгию Пучдемон прибыл «не для того, чтобы запрашивать убежище». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Местные СМИ также пишут о том, что сбежавшего политика видели в Бельгии.

Ousted Catalan leader Carles Puigdemont fled for Brussels without warning senior members of his party https://t.co/GRxNs8gfcT pic.twitter.com/stwSYMF107 — Bloomberg (@business) October 31, 2017

Напомним, ранее стало известно, что в отношении экс-главы Каталонии открыли уголовное дело. По испанскому законодательству ему грозит 30 лет тюремного срока — за организацию бунта и хищение государственных средств.