Ученые: песок на Марсе парит в атмосфере в летний период

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Москва, 31 октября. Ученые выяснили, что лето на Марсе характеризуется «парящим» песком.

Исследователи провели серию экспериментов по воссозданию атмосферы Марса, передает «Телеканал 360». В результате выяснилось, что летом температура на Марсе повышается до +20 градусов по Цельсию, что приводит к таянью ледников, но из-за низкого давления вода быстро переходит в пар. Частицы мокрого песка из-за слабой гравитации легко поднимаются паром.

Специалист колорадского университета Брюс Яковски подверг данное открытие критике, заявив, что на Марсе не существует столько жидкости, которая при испарении сможет поднять песок в воздух.