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Ученые: песок на Марсе парит в атмосфере в летний период
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    Ученые: песок на Марсе парит в атмосфере в летний период

    7:30  31 Октября 2017
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    Ученые: песок на Марсе парит в атмосфере в летний период

    Москва, 31 октября. Ученые выяснили, что лето на Марсе характеризуется «парящим» песком.

    Исследователи провели серию экспериментов по воссозданию атмосферы Марса, передает «Телеканал 360». В результате выяснилось, что летом температура на Марсе повышается до +20 градусов по Цельсию, что приводит к таянью ледников, но из-за низкого давления вода быстро переходит в пар. Частицы мокрого песка из-за слабой гравитации легко поднимаются паром.

    Специалист колорадского университета Брюс Яковски подверг данное открытие критике, заявив, что на Марсе не существует столько жидкости, которая при испарении сможет поднять песок в воздух.

    Автор: Юлия Кошкина
    #ученые #космос #марс #открытия
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