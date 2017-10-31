Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в университете в США, один человек погиб
Спорт
Кокошков о потенциале Луки Дончича: Он — алмаз международного баскетбола
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кокошков о потенциале Луки Дончича: Он — алмаз международного баскетбола

    7:49  31 Октября 2017
    49

    Кокошков о потенциале Луки Дончича: Он — алмаз международного баскетбола

    Любляна, 31 октября. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и прошедшего в Стамбуле Евробаскета-2017 Игор Кокошков, покинувший тренерское кресло сборной, рассказал о потенциале главной звезды европейского первенства — Луки Дончича. 

    По словам сербского специалиста, Дончича точно должны выбрать первым номером на драфте НБА, поскольку «он — алмаз международного баскетбола».

    45-летний Кокошков добавил, что следит за играми Луки и вовсе не удивлен его успехам, пишут «Известия».

    Специалист отметил, что Лука обладает отличным ведением и умением забивать фантастические мячи и здорово работать под щитами.

    «Удивительно, с какой уверенностью играет этот 18-летний юноша. Я сказал ему, что неважно, будет он разыгрывающим или форвардом, в любом случае он будет отличным игроком. Я бы хотел, чтобы Лука приехал в НБА, как только почувствует, что пришло его время», — заявил Кокшков. 

    Напомним, словенцы впервые в своей истории выиграли чемпионат Европы по баскетболу. 

    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #евробаскет-2017 #кокошков #дончич
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        СМИ раскрыли содержание заявления Facebook, Twitter и Google по «российскому делу» для Сената США

        8:55   31 Октября 2017
        49
        За выход из под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        За выход из под ареста Манафорта суд назначил сумму в $10 млн, за Гейтса — $5 млн

        7:52   31 Октября 2017
        60
        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

        6:55   31 Октября 2017
        4531
        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        22:43   30 Октября 2017
        1219