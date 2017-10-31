Кокошков о потенциале Луки Дончича: Он — алмаз международного баскетбола

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Любляна, 31 октября. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и прошедшего в Стамбуле Евробаскета-2017 Игор Кокошков, покинувший тренерское кресло сборной, рассказал о потенциале главной звезды европейского первенства — Луки Дончича.

По словам сербского специалиста, Дончича точно должны выбрать первым номером на драфте НБА, поскольку «он — алмаз международного баскетбола».

45-летний Кокошков добавил, что следит за играми Луки и вовсе не удивлен его успехам, пишут «Известия».

Специалист отметил, что Лука обладает отличным ведением и умением забивать фантастические мячи и здорово работать под щитами.

«Удивительно, с какой уверенностью играет этот 18-летний юноша. Я сказал ему, что неважно, будет он разыгрывающим или форвардом, в любом случае он будет отличным игроком. Я бы хотел, чтобы Лука приехал в НБА, как только почувствует, что пришло его время», — заявил Кокшков.

Напомним, словенцы впервые в своей истории выиграли чемпионат Европы по баскетболу.