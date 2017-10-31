Осмаев и Окуева отказались от госохраны после покушения в июне

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Киев, 31 октября. Погибшая в результате покушения на жизнь в Киевской области Амина Окуева и супруг Адам Осмаев, воевавшие на стороне ВСУ в Донбассе, отказались от охраны после предыдущего нападения на них, произошедшего в июне 2017 года, сообщил спикер Нацполиции Украины.

Пресс-секретарь украинской Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что супруги Окуева и Осмаев отказались от государственной охраны через несколько месяцев после покушения на их жизнь в июне текущего года. Причины отказа они не комментрировали, пишут украинские СМИ.

Напомним, что накануне вечером в Киевской области неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились участники силовой операции в Донбассе. Окева получила смертельное ранение в голову, Осмаев — в ногу. Отметим, что Осмаев входил в экстремистскую группировку, которую обезвредили на Украине в 2012 году.