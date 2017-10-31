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Украина
Осмаев и Окуева отказались от госохраны после покушения в июне
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    Осмаев и Окуева отказались от госохраны после покушения в июне

    7:36  31 Октября 2017
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    Осмаев и Окуева отказались от госохраны после покушения в июне

    Киев, 31 октября. Погибшая в результате покушения на жизнь в Киевской области Амина Окуева и супруг Адам Осмаев, воевавшие на стороне ВСУ в Донбассе, отказались от охраны после предыдущего нападения на них, произошедшего в июне 2017 года, сообщил спикер Нацполиции Украины.

    Пресс-секретарь украинской Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что супруги Окуева и Осмаев отказались от государственной охраны через несколько месяцев после покушения на их жизнь в июне текущего года. Причины отказа они не комментрировали, пишут украинские СМИ. 

    Напомним, что накануне вечером в Киевской области неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились участники силовой операции в Донбассе. Окева получила смертельное ранение в голову, Осмаев — в ногу.  Отметим, что Осмаев входил в экстремистскую группировку, которую обезвредили на Украине в 2012 году. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #окуева
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