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Правительство России разрабатывает меры по стимулированию спроса на электрокары
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    Правительство России разрабатывает меры по стимулированию спроса на электрокары

    7:24  31 Октября 2017
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    Правительство России разрабатывает меры по стимулированию спроса на электрокары

    Москва, 31 октября. Российское правительство готово ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает автомобили с электрическими двигателями.

    Как пишет газета «Известия», также Кабмин готов поддержать тех, кто строит для них инфраструктуру.

    Отмечается, что кроме льгот обсуждаются меры стимулирования спроса. Государственные компании в рамках них могут обязать обновлять автопарк, приобретая электрокары.

    Также предлагается разработать программы субсидирования, льготного автокредитования и автолизинга. Собственникам торгово-развлекательных комплексов могут предоставлять льготы за оборудование электрозаправок. 

    Ранее Газета.ru писала, что самый роскошный в мире электрокар планирует выпустить Rolls-Royce. Электрокар будет сконструирован на базе нового поколения модели Phantom. Как сообщили топ-менеджеры британского автогиганта, автомобиль должен стать самым роскошным в своем роде.

    Правительство России разрабатывает меры по стимулированию спроса на электрокары

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #электрокары
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