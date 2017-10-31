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Донбасс: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    7:22  31 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 31 октября. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник заявили в военном ведомстве республики.

    По имеющимся данным, киевские силовики обстреляли районы населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Лозовое и Пришиб.

    Согласно информации народной милиции, украинские солдаты использовали минометы калибра 120-мм, а также стрелковое оружие. 

    Донбасс: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Напомним, в минувший понедельник боец Донецкой народной республики погиб под минометным обстрелом киевских военных. 

    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #луганск
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