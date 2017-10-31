Донбасс: ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
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Луганск, 31 октября. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник заявили в военном ведомстве республики.
По имеющимся данным, киевские силовики обстреляли районы населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Лозовое и Пришиб.
Согласно информации народной милиции, украинские солдаты использовали минометы калибра 120-мм, а также стрелковое оружие.
Напомним, в минувший понедельник боец Донецкой народной республики погиб под минометным обстрелом киевских военных.