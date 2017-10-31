Первое видео испытаний президентского седана «Кортеж» появились в Сети

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Москва, 31 октября. Первое видео испытаний отечественного седана президентского класса проекта «Кортеж» были опубликованы в Интернете. На видеозаписи автомобиль проходит испытания на полигоне Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института под Дмитровом.

Как сообщают авторы видеоролика, опубликованного A автомобиль был заснят в ходе испытаний силовой части. Седан проекта «Кортеж» оснащен двигателем мощностью в 650 лошадиных сил и девятиступенчатой коробкой передач. Производственным партнером института НАМИ выступает автомобильная компания Sollers.

Ранее отмечалось, что проекты автомобилей «Кортежа» обладают значительным внешним сходством с иностранными автомобилями представительского класса — в частности, седан «Кортеж» напоминает Rolls-Royce. Кроме седана, предполагается также создание лимузина, внедорожника и минивэна. Реализация российского проекта началась в 2014 году.