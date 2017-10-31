Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия может ввести безвизовый режим для граждан Грузии
Технологии
Первое видео испытаний президентского седана «Кортеж» появились в Сети
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Первое видео испытаний президентского седана «Кортеж» появились в Сети

    7:36  31 Октября 2017
    45

    Первое видео испытаний президентского седана «Кортеж» появились в Сети

    Москва, 31 октября. Первое видео испытаний отечественного седана президентского класса проекта «Кортеж» были опубликованы в Интернете. На видеозаписи автомобиль проходит испытания на полигоне Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института под Дмитровом.

    Как сообщают авторы видеоролика, опубликованного A автомобиль был заснят в ходе испытаний силовой части. Седан проекта «Кортеж» оснащен двигателем мощностью в 650 лошадиных сил и девятиступенчатой коробкой передач. Производственным партнером института НАМИ выступает автомобильная компания Sollers.

    Ранее отмечалось, что проекты автомобилей «Кортежа» обладают значительным внешним сходством с иностранными автомобилями представительского класса — в частности, седан «Кортеж» напоминает Rolls-Royce. Кроме седана, предполагается также создание лимузина, внедорожника и минивэна. Реализация российского проекта началась в 2014 году.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        22:43   30 Октября 2017
        524
        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        19:14   30 Октября 2017
        215
        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        18:54   30 Октября 2017
        216
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        5377