Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия может ввести безвизовый режим для граждан Грузии
Общество
Число жертв ДТП в Саратовской области выросло до пяти человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Число жертв ДТП в Саратовской области выросло до пяти человек

    7:14  31 Октября 2017
    164

    Число жертв ДТП в Саратовской области выросло до пяти человек

    Саратов, 31 октября. Число погибших в ДТП под Саратовом увеличилось до пяти человек. Как рассказал главврач Петровской районной больницы Дмитрий Вагаев, в больнице погиб еще один гражданин Таджикистана.

    Отмечается, что три человека остаются в реанимации, двое – в отделении травматологии.

    Напомним, авария произошла вечером 30 октября на 558 км трассы Саратов – Нижний Новгород. Столкнулись КамАЗ и микроавтобус. На месте инцидента скончались четыре пассажира микроавтобуса.

    Как писала Газета.ru, в больницу были доставлены шесть человек. По предварительным данным, водитель КамАЗа не уступил дорогу микроавтобусу, что стало причиной трагедии. 

    Число жертв ДТП в Саратовской области выросло до пяти человек

    Автор: Алия Садыкова
    #дтп #саратов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        22:43   30 Октября 2017
        524
        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        19:14   30 Октября 2017
        215
        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        18:54   30 Октября 2017
        216
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        5377