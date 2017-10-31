Число жертв ДТП в Саратовской области выросло до пяти человек
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Саратов, 31 октября. Число погибших в ДТП под Саратовом увеличилось до пяти человек. Как рассказал главврач Петровской районной больницы Дмитрий Вагаев, в больнице погиб еще один гражданин Таджикистана.
Отмечается, что три человека остаются в реанимации, двое – в отделении травматологии.
Напомним, авария произошла вечером 30 октября на 558 км трассы Саратов – Нижний Новгород. Столкнулись КамАЗ и микроавтобус. На месте инцидента скончались четыре пассажира микроавтобуса.
Как писала Газета.ru, в больницу были доставлены шесть человек. По предварительным данным, водитель КамАЗа не уступил дорогу микроавтобусу, что стало причиной трагедии.