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Экономика
Чубайс назвал сроки энергетического кризиса в России
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    Чубайс назвал сроки энергетического кризиса в России

    8:03  31 Октября 2017
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    Чубайс назвал сроки энергетического кризиса в России

    Москва, 31 октября. России необходимы новые энергетические мощности, чтобы избежать кризиса в отрасли в будущем, заявил глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс. 

    Ряд экспертов утверждают, что темп роста на электроэнергию в России в скором времени будут превышать возможности роста имеющихся мощностей. Об этом заявил глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, на сегодняшний день кризиса нет, однако может произойти ситуация десятилетней давности. 

    «Во многих важнейших регионах страны физически не хватало мощностей. И вводы новых мощностей, которые дала осуществить реформа энергетики, эту проблему сняли», — отметил он, его слова приводит «Российская газета»

    Чубайс согласился с прогнозом экспертов, что ресурс во время энергереформ будет исчерпан менее чем через десятилетие. Он подчеркнул, что в течение шести-семи лет в России может произойти энергетический кризис, поэтому необходимо продумать модернизацию отрасли заранее. 
     

    Автор: Ирина Селезнева
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