Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия может ввести безвизовый режим для граждан Грузии
Технологии
СМИ назвали iPhone X худшим кошмаром Apple наяву
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ назвали iPhone X худшим кошмаром Apple наяву

    7:07  31 Октября 2017
    284

    СМИ назвали iPhone X худшим кошмаром Apple наяву

    Вашингтон, 31 октября. Неудачный запуск iPhone X стал худшим кошмаром Apple наяву. Об этом сообщает Business Insider.

    По мнению экспертов, новая версия смартфона может провалиться в двух случаях. Когда новинка не будет пользоваться популярностью, или если корпорация не сможет удовлетворить спрос на новую версию iPhone. По мнению аналитиков Business Insider, последний вариант развития событий в настоящее время выглядит наиболее вероятным.

    По данным издания, сам смартфон обладает потенциалом. Но Apple пока не готова удовлетворить спрос покупателей. Эксперты Business Insider отмечают, что неудачный запуск iPhone X обернулся кошмаром для инвесторов и способен нанести серьезный финансовый ущерб «яблочной корпорации».

    Напомним, самым продаваемым смартфоном в сентябре 2017 года в России стал iPhone SE с памятью 32 Гб.  В рейтинге продукция Apple  обогнала державший пальму первенства с февраля текущего года Samsung Galaxy J, сообщает RT.

    Автор: Алексей Громов
    #apple #iphone #смартфон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        22:43   30 Октября 2017
        525
        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        19:14   30 Октября 2017
        215
        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        18:54   30 Октября 2017
        218
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        5385