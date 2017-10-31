СМИ назвали iPhone X худшим кошмаром Apple наяву

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Вашингтон, 31 октября. Неудачный запуск iPhone X стал худшим кошмаром Apple наяву. Об этом сообщает Business Insider.

По мнению экспертов, новая версия смартфона может провалиться в двух случаях. Когда новинка не будет пользоваться популярностью, или если корпорация не сможет удовлетворить спрос на новую версию iPhone. По мнению аналитиков Business Insider, последний вариант развития событий в настоящее время выглядит наиболее вероятным.

По данным издания, сам смартфон обладает потенциалом. Но Apple пока не готова удовлетворить спрос покупателей. Эксперты Business Insider отмечают, что неудачный запуск iPhone X обернулся кошмаром для инвесторов и способен нанести серьезный финансовый ущерб «яблочной корпорации».

Напомним, самым продаваемым смартфоном в сентябре 2017 года в России стал iPhone SE с памятью 32 Гб. В рейтинге продукция Apple обогнала державший пальму первенства с февраля текущего года Samsung Galaxy J, сообщает RT.