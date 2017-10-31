В России льготный лизинг расширили на легковые автомобили

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Москва, 31 октября. Министерство промышленности и торговли России планирует расширить программу льготного лизинга на производимые в стране легковые автомобили.

Как пишет РБК со ссылкой на источники в компаниях, программа рассчитана на месяц и направлена на поддержание спроса в конце года.

Ранее программа действовала в отношении только легковых коммерческих машин, грузовиков и спецтехники. Размер субсидии – 10% от цены автомобиля.