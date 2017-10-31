Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия может ввести безвизовый режим для граждан Грузии
Экономика
В России льготный лизинг расширили на легковые автомобили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России льготный лизинг расширили на легковые автомобили

    7:02  31 Октября 2017
    74

    В России льготный лизинг расширили на легковые автомобили

    Москва, 31 октября. Министерство промышленности и торговли России планирует расширить программу льготного лизинга на производимые в стране легковые автомобили.

    Как пишет РБК со ссылкой на источники в компаниях, программа рассчитана на месяц и направлена на поддержание спроса в конце года.

    Ранее программа действовала в отношении только легковых коммерческих машин, грузовиков и спецтехники. Размер субсидии – 10% от цены автомобиля. 

    В России льготный лизинг расширили на легковые автомобили

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #автомобиль #лизинг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        22:43   30 Октября 2017
        525
        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        19:14   30 Октября 2017
        215
        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        18:54   30 Октября 2017
        218
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        5385