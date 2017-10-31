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США отметили высокую роль Астаны в деэскалации сирийского конфликта
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    США отметили высокую роль Астаны в деэскалации сирийского конфликта

    7:21  31 Октября 2017
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    США отметили высокую роль Астаны в деэскалации сирийского конфликта

    Алма-Ата, 31 октября. США высоко оценили роль астанинских переговоров в урегулировании сирийского конфликта. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд на встрече с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

    В процессе встречи представители США и Казахстана обсудили перспективы деэскалации конфликта в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахстанского внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, стороны продолжат сотрудничество по ранее достигнутым договоренностям.

    «Внешнеполитические ведомства двух стран продолжат тесное взаимодействие по реализации договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора между президентами Нурсултаном Назарбаевым и Дональдом Трампом в сентябре этого года», — говорится в сообщении.

    Напомним, в понедельник 30 октября в Астане начался седьмой раунд переговоров по Сирии. Как стало известно ранее, во вторник на них планируют обсудить гуманитарные вопросы и ситуацию в Идлибе.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сирия #переговоры #астана
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