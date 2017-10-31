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Путин разрешил судебным приставам задерживать алиментщиков без полиции
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    Путин разрешил судебным приставам задерживать алиментщиков без полиции

    7:59  31 Октября 2017
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    Путин разрешил судебным приставам задерживать алиментщиков без полиции

    Москва, 31 октября. Президент Путин подписал новый федеральный закон, который позволяет сотрудникам Федеральной службы судебных приставов задерживать должников по алиментам. Должники, которые более двух месяцев уклоняются от выплаты алиментов, могут доставляться для составления протокола об административном нарушении без участия полиции.

    Как отметил глава комитета по законодательству в Госдуме РФ Павел Крашенинников, многие должники, уклоняющиеся от выплаты алиментов, не являются по требованию ФССП. Ранее для того, чтобы составить в их отношении соответствующий протокол, судебные приставы должны были привлекать полицию, что сильно замедляло и усложняло производство по делу об неуплате алиментов. При этом создавалась дополнительная нагрузка на правоохранительные органы.

    Путин разрешил судебным приставам задерживать алиментщиков без полиции

    Закон, позволяющий приставам ФССП задерживать должников по алиментам, был принят Думой 20 октября и одобрен в Совфеде 25 октября.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин
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