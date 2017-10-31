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Украина
Появилось видео с места убийства Амины Окуевой
Украина
Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения
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    Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

    6:55  31 Октября 2017
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    Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

    Киев, 31 октября. Супруг убитой под Киевом Амины Окуевой Адам Осмаев рассказал подробности об убийстве и нападении на них.

    Как пишут украинские издания,  автомобиль начали обстреливать на железнодорожном переезде. Осмаев добавил, что «вокруг все разлеталось, панель вся». Одна из пуль попала в голову Окуевой и нанесла ей смертельное ранение.

    Как рассказал супруг, он проехал, сколько смог и попытался оказать помощь женщине. При этом Осмаев назвал обстрел покушением на них обоих.

    Ранее Газета.ru писала, что у поселка Глеваха в Киевской области убита Амина Окуева.

    Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

    Автор: Алия Садыкова
    #адам осмаев #амина окуева
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