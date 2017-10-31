Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения

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Киев, 31 октября. Супруг убитой под Киевом Амины Окуевой Адам Осмаев рассказал подробности об убийстве и нападении на них.

Как пишут украинские издания, автомобиль начали обстреливать на железнодорожном переезде. Осмаев добавил, что «вокруг все разлеталось, панель вся». Одна из пуль попала в голову Окуевой и нанесла ей смертельное ранение.

Как рассказал супруг, он проехал, сколько смог и попытался оказать помощь женщине. При этом Осмаев назвал обстрел покушением на них обоих.

Ранее Газета.ru писала, что у поселка Глеваха в Киевской области убита Амина Окуева.