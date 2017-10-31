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Ураганный ветер и ливни в США обесточили 1,5 млн домов
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    Ураганный ветер и ливни в США обесточили 1,5 млн домов

    6:42  31 Октября 2017
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    Ураганный ветер и ливни в США обесточили 1,5 млн домов

    Вашингтон, 31 октября. Ураганный ветер и ливни, обрушившиеся на ряд регионов США, обесточили 1,5 млн домов.

    Как сообщают «Известия», больше всего пострадали штаты Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Род-Айленд, где обрушившиеся из-за сильнейшего ветра деревья спровоцировали многочисленные обрывы линий электропередач.

    Местные власти прилагают максимальные усилия, чтобы устранить последствия непогоды, однако из-за большого объема работ на восстановление электроснабжения может уйти несколько недель.

    Добавим, что из-за неблагоприятных погодных условий в пострадавших городах перенесли празднование Хеллоуина.
     

    Автор: Константин Терехов
    #сша #ураган
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