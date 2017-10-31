Ураганный ветер и ливни в США обесточили 1,5 млн домов

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Вашингтон, 31 октября. Ураганный ветер и ливни, обрушившиеся на ряд регионов США, обесточили 1,5 млн домов.

Как сообщают «Известия», больше всего пострадали штаты Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Род-Айленд, где обрушившиеся из-за сильнейшего ветра деревья спровоцировали многочисленные обрывы линий электропередач.

Местные власти прилагают максимальные усилия, чтобы устранить последствия непогоды, однако из-за большого объема работ на восстановление электроснабжения может уйти несколько недель.

Добавим, что из-за неблагоприятных погодных условий в пострадавших городах перенесли празднование Хеллоуина.

