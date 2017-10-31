В Хакасии 67-летний продавец магазина изнасиловал дошкольницу

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Абакан, 31 октября. В Хакасии осудят пожилого местного жителя, который обвиняется в надругательстве над шестилетней девочкой. Как рассказали в СУ СК России по региону, инцидент произошел в селе Аскиз. 67-летний мужчина работал продавцом в зоомагазине. 9 августа магазин посетила покупательница с дочерью. Женщина отлучилась и оставила ребенка с пенсионером. Мужчина изнасиловал ребенка.

Как пишет Газета.ru, мать шестилетней девочки застала педофила с поличным. В настоящее время пенсионер находится под стражей.