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В Хакасии 67-летний продавец магазина изнасиловал дошкольницу
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    В Хакасии 67-летний продавец магазина изнасиловал дошкольницу

    6:36  31 Октября 2017
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    В Хакасии 67-летний продавец магазина изнасиловал дошкольницу

    Абакан, 31 октября. В Хакасии осудят пожилого местного жителя, который обвиняется в надругательстве над шестилетней девочкой. Как рассказали в СУ СК России по региону, инцидент произошел в селе Аскиз. 67-летний мужчина работал продавцом в зоомагазине. 9 августа магазин посетила покупательница с дочерью. Женщина отлучилась и оставила ребенка с пенсионером. Мужчина изнасиловал ребенка.

    Как пишет Газета.ru, мать шестилетней девочки застала педофила с поличным.  В настоящее время пенсионер находится под стражей.

    В Хакасии 67-летний продавец магазина изнасиловал дошкольницу

    Автор: Алия Садыкова
    #изнасилование
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