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Россия поможет странам Сахеля бороться с терроризмом
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    Россия поможет странам Сахеля бороться с терроризмом

    8:07  31 Октября 2017
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    Россия поможет странам Сахеля бороться с терроризмом

    Нью-Йорк, 31 октября. Россия начала оказывать помощь африканским странам зоны Сахеля в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

    Совместный военный контингент для борьбы с террористами и представителями организованной преступности создали пять африканских стран:  Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад.

    Дипломат подчеркнул, что Россия уже долгое время призывает к созданию максимально широкого фронта по борьбе с терроризмом. Небензя отметил, что Москва приветствует создание совместных сил «Сахельской пятерки».

    «Кроме того, наша страна приступила к оказанию поддержки силовым структурам ряда стран Сахеля, и будем продолжать такое взаимодействие. Ведь от повышения потенциала национальных вооруженных сил будет зависеть эффективность совместных сил «Сахельской пятерки», — отметил Небензя.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #оон #терроризм #африка #небензя
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