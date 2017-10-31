Россия поможет странам Сахеля бороться с терроризмом
Нью-Йорк, 31 октября. Россия начала оказывать помощь африканским странам зоны Сахеля в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.
Совместный военный контингент для борьбы с террористами и представителями организованной преступности создали пять африканских стран: Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад.
Дипломат подчеркнул, что Россия уже долгое время призывает к созданию максимально широкого фронта по борьбе с терроризмом. Небензя отметил, что Москва приветствует создание совместных сил «Сахельской пятерки».
«Кроме того, наша страна приступила к оказанию поддержки силовым структурам ряда стран Сахеля, и будем продолжать такое взаимодействие. Ведь от повышения потенциала национальных вооруженных сил будет зависеть эффективность совместных сил «Сахельской пятерки», — отметил Небензя.