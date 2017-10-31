Сирия: САА при поддержке ВКС РФ возобновила наступление в Хаме
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Хама (Сирия), 31 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ возобновили наступление в северо-восточной части провинции Хама.
Как сообщает агентство AMN, военные действия велись к западу от Аль-Рахьяна, в результате сирийская арабская армия сумела захватить два города возле границы с провинцией Алеппо.
Как следует из военного доклада, САА захватила города Джабб Аль-Джамлан и Расмус-Майяль. Это позволило правительственным войскам выйти на южные окраины Аль-Рахджана.