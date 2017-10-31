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Сирия: САА при поддержке ВКС РФ возобновила наступление в Хаме
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ возобновила наступление в Хаме

    6:23  31 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ возобновила наступление в Хаме

    Хама (Сирия), 31 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ возобновили наступление в северо-восточной части провинции Хама.

    Как сообщает агентство AMN, военные действия велись к западу от Аль-Рахьяна, в результате сирийская арабская армия сумела захватить два города возле границы с провинцией Алеппо.

    Как следует из военного доклада, САА захватила города Джабб Аль-Джамлан и Расмус-Майяль. Это позволило правительственным войскам выйти на южные окраины Аль-Рахджана.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #алеппо #хама #вкс рф #саа
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