Сирия: САА при поддержке ВКС РФ возобновила наступление в Хаме

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Хама (Сирия), 31 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ возобновили наступление в северо-восточной части провинции Хама.

Как сообщает агентство AMN, военные действия велись к западу от Аль-Рахьяна, в результате сирийская арабская армия сумела захватить два города возле границы с провинцией Алеппо.

Как следует из военного доклада, САА захватила города Джабб Аль-Джамлан и Расмус-Майяль. Это позволило правительственным войскам выйти на южные окраины Аль-Рахджана.