Вопрос о составе новой контактной группы по Сирии не решен – британский дипломат

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Нью-Йорк, 31 октября. Постпред Великобритании при ООН заявил, что вопрос о составе новой международной контактной группы по Сирии не решен.

Как сообщает ТАСС, об этом Мэттью Райкрофт рассказал журналистам, добавив, что группа должна включать постоянных членов Совета Безопасности ООН и другие государства.

«Мы приветствуем то, что Стаффан де Мистура объявил дату начала восьмого раунда переговоров, и поддерживаем мнение французов о том, что эти дискуссии должна сопровождать политическая группа», — подчеркнул дипломат.

Как напоминает RT, ранее глава МИД Франции заявил о необходимости поиска новой площадки переговоров по Сирии.