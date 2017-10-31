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Новости Сирии
Вопрос о составе новой контактной группы по Сирии не решен – британский дипломат
Новости Сирии
Вопрос о составе новой контактной группы по Сирии не решен – британский дипломат
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    Вопрос о составе новой контактной группы по Сирии не решен – британский дипломат

    6:11  31 Октября 2017
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    Вопрос о составе новой контактной группы по Сирии не решен – британский дипломат

    Нью-Йорк, 31 октября. Постпред Великобритании при ООН заявил, что вопрос о составе новой международной контактной группы по Сирии не решен.

    Как сообщает ТАСС, об этом Мэттью Райкрофт рассказал журналистам, добавив, что группа должна включать постоянных членов Совета Безопасности ООН и другие государства.

    «Мы приветствуем то, что Стаффан де Мистура объявил дату начала восьмого раунда переговоров, и поддерживаем мнение французов о том, что эти дискуссии должна сопровождать политическая группа», — подчеркнул дипломат.

    Как напоминает RT, ранее глава МИД  Франции заявил о необходимости поиска новой площадки переговоров по Сирии.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #оон
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