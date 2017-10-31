Азаров ответил украинским телевизионным «патриотам» на слова о российской агрессии

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Киев, 31 октября. Бывший премьер-министр Украины ответил украинским телевизионным «патриотам» на слова о российской агрессии. Свое мнение политик выразил в социальной сети Facebook.

Политик выразил обеспокоенность, что из-за телевидения на Украине «слово «патриот» будет ассоциироваться со словами «идиот» или, по крайней мере, «негодяй». Азаров указал, что в одной из телепередач в течение 20 минут некий «патриот» вещал об агрессии России. На эти выпады политик привел ряд аргументов, показывающих реальное положение дел.

«Специально для этого идиота скажу. Если бы не поставки в огромных масштабах угля из России по ценам в 2 раза дешевле, чем из Америки, сейчас бы в Украине остановились все-все тепловые электростанции, и страна элементарно замерзла бы», — написал Азаров.

Кроме того политик напомнил о поставках российского ядерного топлива для украинских АЭС и о том, что львиная доля всех инвестиций в экономику страны приходит из российских банков.

Азаров усомнился, что приведенные им аргументы будут понятны телевизионным «патриотам». Но выразил надежду, что простые люди должны понять истинное положение дел, ведь речь идет об их жизни.