Россияне высмеяли обвинение против Манафорта, в котором Тимошенко названа экс-президентом Украины

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Москва, 31 октября. Россияне с иронией встретили официальное обвинение Пола Манафорта, в котором Юлия Тимошенко названа бывшим президентом Украины.

На ошибку в официальном обвинении возглавлявшего предвыборный штаб президента США Дональда Трампа Пола Манафорта указал на своей страничке в социальной сети Facebook политолог Владимир Корнилов. В обвинении говорится, что Юлия Тимошенко занимала пост президента Украины до Виктора Януковича.

Пользователи соцсети с иронией откликнулись на ошибку.

«Серьезное расследование. Чувствуется рука Беллингкэт», — припомнил сомнительные методы ведения расследований на Западе Алексей Лебедев.

«На коленке по-быстрому состряпали», — предположил происхождение документа пользователь Аустрис Синекс.

Некоторые пользователи решили, что в обвинении власти США невольно выдали секретные данные.

«Может, по американским документам она у них самой главной смотрящей по Украине проходила? Мы же не знали», — усомнился Дмитрий Калугин

«По ведомостям проходила как президент. Получала как президент. Неужели ошибка? В действительности это попросту отражает отношение американцев к Украине», — заключил Дмитрий Замяткин.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер Рик Гейтс помещены под домашний арест. Обоим арестованным предъявили обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США.

