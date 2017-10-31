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Новости Сирии
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Общество
Россияне высмеяли обвинение против Манафорта, в котором Тимошенко названа экс-президентом Украины
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    Россияне высмеяли обвинение против Манафорта, в котором Тимошенко названа экс-президентом Украины

    5:50  31 Октября 2017
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    Россияне высмеяли обвинение против Манафорта, в котором Тимошенко названа экс-президентом Украины

    Москва, 31 октября. Россияне с иронией встретили официальное обвинение Пола Манафорта, в котором Юлия Тимошенко названа бывшим президентом Украины.

    На ошибку в официальном обвинении возглавлявшего предвыборный штаб президента США Дональда Трампа Пола Манафорта указал на своей страничке в социальной сети Facebook политолог Владимир Корнилов. В обвинении говорится, что Юлия Тимошенко занимала пост президента Украины до Виктора Януковича.

     

    Пользователи соцсети с иронией откликнулись на ошибку.

    «Серьезное расследование. Чувствуется рука Беллингкэт», — припомнил сомнительные методы ведения расследований на Западе Алексей Лебедев.

    «На коленке по-быстрому состряпали», — предположил происхождение документа пользователь Аустрис Синекс.

    Некоторые пользователи решили, что в обвинении власти США невольно выдали секретные данные.

     «Может, по американским документам она у них самой главной смотрящей по Украине проходила? Мы же не знали», — усомнился Дмитрий Калугин 

    «По ведомостям проходила как президент. Получала как президент. Неужели ошибка? В действительности это попросту отражает отношение американцев к Украине», — заключил Дмитрий Замяткин.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер Рик Гейтс помещены под домашний арест. Обоим арестованным предъявили обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США.
     

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #тимошенко #соцсети #манафорт #обвинения
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