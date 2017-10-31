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Новости Сирии
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Глава Марий Эл Евстифеев утвердил новую структуру регионального Кабмина
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    Глава Марий Эл Евстифеев утвердил новую структуру регионального Кабмина

    5:37  31 Октября 2017
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    Глава Марий Эл Евстифеев утвердил новую структуру регионального Кабмина

    Йошкар-Ола, 31 октября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев утвердил новую структуру республиканского правительства.

    Как сообщает ИА МедиаПоток, согласно указу, размещенному на официальном интернет-портале Марий Эл, число министерств в Кабмине республики останется прежним, то есть 13, однако у председателя правительства будет меньше заместителей.

    Так, число вице-премьеров сокращается с десяти до семи, трое из которых будут работать в качестве первых заместителей председателя правительства. При этом, вице-премьеры не смогут совмещать работу с министерской, как было раньше

    Кроме того, произойдут изменения и в работе самих министерств и ведомств. В частности Минюст, которому будут переданы дополнительные полномочия, станет министерством внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции.

    То же самое касается и Минспорта, которому после передачи функций в области туризма и молодежной политики, дадут новое название — министерство молодежной политики, спорта и туризма.

    Минлесхоз переименуют в министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды, передав тому часть полномочий от бывшего департамента экологической  безопасности.

    Кроме того, в новой структуре Кабмина Марий Эл промышленностью будут заведовать в МЭР. Таким образом ведомство станет называться министерством промышленности, экономического развития и торговли, а нынешний Минпром – просто министерством транспорта и дорожного хозяйства.

    Автор: Константин Терехов
    #марий эл #йошкар-ола #александр евстифеев
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