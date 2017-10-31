Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Вопрос о составе новой контактной группы по Сирии не решен – британский дипломат
Происшествия
Двух пешеходов сбили на пешеходном переходе в Кемерово
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Двух пешеходов сбили на пешеходном переходе в Кемерово

    5:22  31 Октября 2017
    185

    Двух пешеходов сбили на пешеходном переходе в Кемерово

    Кемерово, 31 октября. Недалеко от остановки «Энергосбыт» в Кемерово автомобиль сбил двух пешеходов на пешеходном переходе. Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает «Газета Кемерова».

    По данным издания, ДТП произошло утром 31 октября. Автомобиль сбил на пешеходном переходе двух женщин.

    По данным издания, на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Одна из пострадавших не может самостоятельно подняться. Более подробной информации о состоянии сбитых пешеходов нет.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила о гибели человека в ДТП в Дрожжановском районе Татарстана. Также в аварии получили ранения два человека.

    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #кемерово #пешеходы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        22:43   30 Октября 2017
        425
        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        19:14   30 Октября 2017
        205
        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        18:54   30 Октября 2017
        206
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        5199