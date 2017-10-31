Двух пешеходов сбили на пешеходном переходе в Кемерово

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Кемерово, 31 октября. Недалеко от остановки «Энергосбыт» в Кемерово автомобиль сбил двух пешеходов на пешеходном переходе. Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает «Газета Кемерова».

По данным издания, ДТП произошло утром 31 октября. Автомобиль сбил на пешеходном переходе двух женщин.

По данным издания, на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Одна из пострадавших не может самостоятельно подняться. Более подробной информации о состоянии сбитых пешеходов нет.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о гибели человека в ДТП в Дрожжановском районе Татарстана. Также в аварии получили ранения два человека.