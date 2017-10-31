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Новости Сирии
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Общество
Жительница Красноярска хотела обналичить маткапитал и лишилась 450 тыс. рублей
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    Жительница Красноярска хотела обналичить маткапитал и лишилась 450 тыс. рублей

    5:20  31 Октября 2017
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    Жительница Красноярска хотела обналичить маткапитал и лишилась 450 тыс. рублей

    Красноярск, 31 октября. Жительница Красноярского края в ходе махинаций с материнским капиталом лишилась 450 тысяч рублей.

    Как сообщает местная прокуратура, женщина после рождения второго ребенка обратилась  в местное отделение ПФР с заявлением на получение сертификата на получение материнского капитала для улучшения жилищных условий.

    Позднее женщина действительно потратила средства на покупку квартиры, но не стала оформлять приобретенное жилье в общую долевую собственность с детьми и продала недвижимость.

    В итоге суд по иску прокурора района лишил женщину 450 тысяч, посчитав, что они были получены незаконно.

    Автор: Константин Терехов
    #красноярск #материнский капитал #прокуратура
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